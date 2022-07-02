У Німеччині вважають неправильним бойкот російської культури

"Я вважаю абсолютно неправильним бойкот усього, що стосується російської культури", - сказала вона.

Вона навела приклад, що нещодавно мер Північного Рейн-Вестфалія заборонив молодіжному оркестру виконувати Чайковського. Вона зазначила, що тривало громадське обговорення, після якого концерт таки дозволили.

Міністр зазначає, що існує велика невизначеність щодо того, як відноситися до російської культури.

"Я вважаю, що бойкот абсолютно неправильний, тому що зачасну російські артисти намагаються зберегти останні свободи. І є така велика російська культура, чи то музика, чи то література, чи то Антон Чехов. Я не дозволю Путіну забрати у мене Чехова", - додала Рот.