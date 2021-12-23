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В Германии считают маловероятным нападение РФ на Украину. Помогли четкие сигналы Москве

Автор: Сергей Пышкин

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен считает, что вероятность полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину довольно мала. Этого удалось достичь благодаря скоординированным сигналам в адрес Кремля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Фельдгузен, Российская Федерация прекратила существенное наращивание военных у границ Украины в течение последних недель.

"Учитывая это, я считаю вероятность масштабного нападения России и в дальнейшем низкой", - отметила посол.

По мнению Фельдгузен, вероятность полномасштабного нападения удалось снизить благодаря четким и скоординированным сигналам европейских политиков в адрес Кремля.

Также посол отметила, что Германия, как и другие западные партнеры, серьезно относится к действиям Российской Федерации.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о желании иметь якобы добрососедские отношения с Украиной.

В то же время он подчеркнул, что гарантия ненападения на Украину будет зависеть от обеспечения безопасности России.

Тем временем США пригрозили масштабными последствиями Кремлю в случае вторжения в Украину.

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