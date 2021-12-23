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У Німеччині вважають малоймовірним напад РФ на Україну. Допомогли чіткі сигнали Москві

Автор: Сергій Пишкін

Посол Німеччини в Києві Анка Фельдгузен вважає, що ймовірність повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну є доволі малою. Цього вдалося досягти завдяки скоординованим сигналам на адресу Кремлю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Фельдгузен, Російська Федерація припинила суттєве нарощування військових біля кордонів України протягом останніх тижнів.

"З огляду на це, я вважаю імовірність масштабного нападу Росії і надалі низькою", - відзначила посол.

На думку Фельдгузен, ймовірність повномасштабного нападу вдалося знизити завдяки чітким та скоординованим сигналам європейських політиків на адресу Кремля.

Також посол зауважила, що Німеччина, як і інші західні партнери, серйозно ставиться до дій Російської Федерації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про бажання мати, нібито, добросусідські відносини з Україною.

Водночас він наголосив, що гарантія ненападу на Україну залежатиме від забезпечення безпеки Росії.

Тим часом США пригрозили масштабними наслідками Кремлю у разі вторгнення в Україну.

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