У Німеччині вважають, що відносини Росії та ЄС досягли найнижчої точки

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер заявив, що відносини між Росією і Європою досягли нижчої точки. Причиною тому стало переслідування в РФ опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише DW .

Він зазначив, що спроба отруєння Навального забороненою речовиною групи "Новачок" і наступний вирок "суперечать принципам правової держави".

"З політичної точки зору ми перебуваємо скоріше в складній фазі наших відносин. Проблема з анексією Криму і конфлікт на сході України досі не вирішені", - сказав Альтмайер.

Він додав, що реакцією на це "може стати лише єдину відповідь всіх членів Євросоюзу".

У той же час міністр зазначив, що Німеччина і Росія зацікавлені в економічному співробітництві. Прикладом такої співпраці Альтмайер назвав газопровід "Північний потік - 2".