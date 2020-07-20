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В Германии самолет врезался в башню аэропорта

Мюнхеберг, Понедельник 20 июля 2020 10:55
В Германии самолет врезался в башню аэропорта
Фото: самолет (2fly.bb.de.eggersdorf)
Автор: Андрей Козловский

Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства авиационного происшествия

Вчера, 17 июля, около 13:30 на востоке Германии небольшой самолет влетел в диспетчерскую башню регионального аэропорта Еггерсдорф, который расположен в Мюнхеберге. Двум пассажирам самолета удалось выжить, однако они получили травмы.

Об этом сообщает MOZ.

Как сообщается, в самолете находился 68-летний пилот и его 46-летний сын. После столкновения они были госпитализированы. Насколько серьезны их ранения пока неизвестно. Также отмечается, что в момент столкновения в башне находился мужчина, но он не пострадал.

В Германии самолет врезался в башню аэропортаФото: авиационное происшествие в Германии (citynewstv.dpa)

Самолет, который застрял, пока не удалось снять с башни и он до сих пор еще там висит. Причина в том, что самолет имеет ракету в составе спасательной системы, которая активируется в случае аварийной посадки. Поэтому перед тем как его снять, специалистам необходимо деактивировать ракету.

Сейчас правоохранители расследует все обстоятельства авиационного происшествия.

Напомним, в Турции в результате авиакатастрофы разведывательного самолета погибли 7 сотрудников турецкой службы безопасности.

Также в Мексике произошла авиакатастрофа легкомоторного самолета CESSNA, на борту которого было шесть человек, из них четверо несовершеннолетних.

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