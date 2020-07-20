У Німеччині літак врізався у вежу аеропорту

Фото: літак (2fly.bb.de.eggersdorf)

Наразі правоохоронці розслідує усі обставини авіаційної події

Вчора, 17 липня, близько 13:30 на сході Німеччини невеликий літак влетів у диспетчерську вежу регіонального аеропорту Еггерсдорф, який розташований у Мюнхеберзі. Двом пасажирам літака вдалось вижити, однак вони отримали травми.

Про це повідомляє MOZ.

Як повідомляється, у літаку знаходився 68-річний пілот і його 46-річний син. Після зіткнення вони були госпіталізовані. Наскільки серйозні є їхні поранення наразі невідомо. Також зазначається, що у момент зіткнення у вежі перебував чоловік, але він не постраждав.

Фото: авіаційна подія в Німеччині (citynewstv.dpa)

Літак, який застряг, поки не вдалося зняти з вежі і він досі ще там висить. Причина в тому, що літак має ракету в складі рятувальної системи, яка активується в разі аварійної посадки. Тому перед тим як його зняти, спеціалістам необхідно деактивувати ракету.

Наразі правоохоронці розслідує усі обставини авіаційної події.

Нагадаємо, у Туреччині внаслідок авіакатастрофи розвідувального літака загинули 7 співробітників турецької служби безпеки.

Також в Мексиці сталася авіакатастрофа легкомоторного літака CESSNA, на борту якого було шестеро людей, з них четверо неповнолітніх.