В Германии рухнул показатель заражения коронавирусом

Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии , по данным Института имени Роберта Коха, составил 1108 случаев - на 803 меньше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 тысяч жителей зарегистрировано 9,3 случая заражения (днем ранее - 10,3, а неделю назад -18,3).

Этот показатель в последний раз был ниже десяти 13 сентября 2020 года, а наивысшего значения достиг 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

За последние 24 часа скончались 99 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 90 369. Всего с начала эпидемии в республике с 84 млн жителей выявлено 3 721 139 случаев заражения, свыше 3,6 млн человек выздоровели.