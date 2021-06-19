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У Німеччині впав показник зараження коронавірусом

Автор: Артур Родивилов

Добовий приріст заражень коронавірусом в Німеччині, за даними Інституту імені Роберта Коха, склав 1108 випадків - на 803 менше, ніж рівно тиждень тому. За останні 7 днів з розрахунку на 100 тисяч жителів зареєстровано 9,3 випадки зараження (днем раніше - 10,3, а тиждень тому -18,3).

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Цей показник востаннє був нижче десяти 13 Вересня 2020 року, а найвищого значення досяг 22 грудня 2020 року - 197,6 випадку.

За останні 24 години померли 99 пацієнтів, загальна кількість летальних випадків зросла до 90 369. Всього з початку епідемії в республіці з 84 млн жителів виявлено 3 721 139 випадків зараження, понад 3,6 млн осіб одужали.

Нагадаємо, 18 червня Німеччина дозволила в'їзд з низки країн без проходження 10-денного карантину по прибуттю. України в ньому поки немає.

Відзначимо, Європейський союз на тлі поліпшення ситуації з пандемією COVID-19 дозволив відкрити зовнішні кордони для громадян США і ще чотирьох країн. Їх внесли до відповідного "зеленого списку".

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Коронавірус