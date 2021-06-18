В Германии первую дозу вакцины от COVID-19 получила половина жителей страны

В Германии с начала прививочной кампании от коронавируса первую дозу вакцины получили более 41 млн человек, что составляет около половины от всего населения страны. Полную вакцинацию прошли почти 30%.

Издание отмечает, что это заявление главы Минздрава было сделано на фоне растущих опасений относительно распространения Delta-штамма коронавируса, который впервые был выявлен в Индии. На сегодняшний день в Германии этот вариант COVID-19 не оказал влияния на эпидемиологическую ситуацию в стране, но получил широкое распространение в Великобритании.

Как заявил министр здравоохранения Германии Йенс Спан, около 41,5 млн жителей страны получили первую дозу вакцины от коронавируса, что составляет 50,1% от общей численности населения. Вторую инъекцию сделали 29,6% жителям страны.

Напомним, сегодня, 18 июня, Германия разрешила въезд из ряда стран без прохождения 10-дневного карантина по прибытию. Украины в нем пока нет.

Отметим Европейский союз на фоне улучшения ситуации с пандемией COVID-19 разрешил открыть внешние границы для граждан США и еще четырех стран. Их внесли в соответствующий "зеленый список".