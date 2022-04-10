В Германии российский банк лишили контроля над европейской дочерней структурой

Второй по величине банк России - ВТБ - потерял контроль над своей европейской дочерней структурой. Российскую группу лишили права голоса в VTB Bank SE, которая находится в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Банковский регулятор Германии в воскресенье объявил, что ВТБ больше не может распоряжаться финансовыми активами своего европейского филиала. Российских представителей лишили права голоса в VTB Bank SE.

Таким образом, ВТБ потерял контроль над дочерней компанией, которая базируется в Германии. При этом, отметил немецкий регулятор, возможность проведения транзакций остается.