В Германии российский банк лишили контроля над европейской дочерней структурой
Второй по величине банк России - ВТБ - потерял контроль над своей европейской дочерней структурой. Российскую группу лишили права голоса в VTB Bank SE, которая находится в Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Банковский регулятор Германии в воскресенье объявил, что ВТБ больше не может распоряжаться финансовыми активами своего европейского филиала. Российских представителей лишили права голоса в VTB Bank SE.
Таким образом, ВТБ потерял контроль над дочерней компанией, которая базируется в Германии. При этом, отметил немецкий регулятор, возможность проведения транзакций остается.
Банк ВТБ - это одно из крупнейших российских банковских учреждений, подпадавших под европейские санкции из-за войны на Украине.
Напомним, ранее в Офисе президента Украины раскрыли способ, с помощью которого российские банки обходят санкции.
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