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В Германии российский банк лишили контроля над европейской дочерней структурой

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Берлин, Воскресенье 10 апреля 2022 16:28
В Германии российский банк лишили контроля над европейской дочерней структурой Фото: в Германии российский банк ВТБ лишили контроля над европейской "дочкой" (РБК)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Второй по величине банк России - ВТБ - потерял контроль над своей европейской дочерней структурой. Российскую группу лишили права голоса в VTB Bank SE, которая находится в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Банковский регулятор Германии в воскресенье объявил, что ВТБ больше не может распоряжаться финансовыми активами своего европейского филиала. Российских представителей лишили права голоса в VTB Bank SE.

Таким образом, ВТБ потерял контроль над дочерней компанией, которая базируется в Германии. При этом, отметил немецкий регулятор, возможность проведения транзакций остается.

Банк ВТБ - это одно из крупнейших российских банковских учреждений, подпадавших под европейские санкции из-за войны на Украине.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины раскрыли способ, с помощью которого российские банки обходят санкции.

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