В Германии в результате ДТП с экскурсионным трактором пострадало 27 человек

Экскурсионный трактор перевернувся во время сильного поворота

В Германии перевернулся экскурсионный трактор с прицепом, внутри которого находились люди. Об этом сообщает Hessenschau.

Происшествие случилось рядом с городом Лидербах федеральной земли Гессен. Экскурсионный трактор перевозил туристов по кукурузному полю, но во время крутого поворта водитель не смог справиться с управлением, от чего прицеп перевернулся.

В результате инцидента пострадало минимум 27 человек. Почти половина пострадавших - дети. Шестеро из них получили тяжелые травмы.

Как заявил организатор экскурсии, эта поездка на тракторе по "кукурузному лабиринту" имеет схожесть с американскими горками. Только в прошлом году этот аттракцион посетило 20 тыс. человек.

Напомним, на севере Венгрии в ДТП с украинским автобусом пострадали 14 человек. Автобус двигался по 51 магистрали, вылетел с дороги и перевернулся на крышу.