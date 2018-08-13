У Німеччині в результаті ДТП з екскурсійним трактором постраждало 27 осіб

Екскурсійний трактор перевернувся під час сильного повороту

У Німеччині перекинувся екскурсійний трактор з причепом, всередині якого знаходилися люди. Про це повідомляє Hessenschau.

Пригода сталася поруч з містом Лидербах федеральної землі Гессен. Екскурсійний трактор перевозив туристів по кукурудзяному полю, але під час крутого поворту водій не зміг впоратися з керуванням, від чого причіп перекинувся.

В результаті інциденту постраждало щонайменше 27 осіб. Майже половина постраждалих - діти. Шестеро з них отримали важкі травми.

Як заявив організатор екскурсії, ця поїздка на тракторі по "кукурудзяному лабіринту" має схожість з американськими гірками. Тільки в минулому році цей атракціон відвідало 20 тис. чоловік.

Нагадаємо, на півночі Угорщини в ДТП з українським автобусом постраждали 14 осіб. Автобус рухався по 51 магістралі, вилетів з дороги і перекинувся на дах.