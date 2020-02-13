В Германии разоблачили незаконные поставки военного оборудования в Россию

Иллюстративное фото (Philipp Guelland/Getty Images)

Немец незаконно доставил в Россию оборудования на более чем 8 млн евро

В Германии арестовали мужчину, которого подозревают в незаконных поставках военного оборудования в Российскую Федерацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральную прокуратуру Германии.

По данным прокуратуры, сотрудники таможенного управления уголовной полиции арестовали Александра С, который поставлял военное оборудование в Россию, несмотря на санкции Европейского союза.

Отмечается, что подозреваемый, чтобы скрыть, кому предназначен товар, вел незаконный бизнес через подставных покупателей и скрывал назначение товара. В период с 2016 по 2018 год немец семь раз незаконно поставил оборудование на общую сумму более 8 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели санкции против трех российских оборонных предприятий, которые причастны к распространению оружия массового поражения. Под санкции попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила в Запорожье контрабандные поставки оборудования и компонентов для военных кораблей в Россию. Незаконную деятельность организовал экс-руководитель одного из госпредприятий. Должностное лицо было задержано.