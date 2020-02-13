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У Німеччині викрили незаконне постачання військового обладнання в Росію

Новини » Політика     13.02.2020 - 22:06
У Німеччині викрили незаконне постачання військового обладнання в Росію
Ілюстративне фото (Philipp Guelland/Getty Images)

Німець незаконно доправив у Росію обладнання на понад 8 млн євро

У Німеччині арештували чоловіка, якого підозрюють у незаконному постачанні військового обладнання в Російську Федерацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральну прокуратуру Німеччини.

За даними прокуратури, співробітники митного управління кримінальної поліції арештували Александра С, який постачав військове обладнання в Росію, попри санкції Європейського союзу.

Зазначається, що підозрюваний, щоб приховати, кому призначений товар, вів незаконний бізнес через підставних покупців та приховував призначення товару. У період з 2016 по 2018 рік німець сім разів незаконно доправив обладнання на загальну суму у понад 8 млн євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти трьох російських оборонних підприємств, які причетні до розповсюдження зброї масового ураження. Під санкції потрапили КБП імені Шипунова в Тулі, "НВО машинобудування" і ВАТ "Кумертауське авіаційне виробниче підприємство".

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила у Запоріжжі контрабандне постачання устаткування і компонентів для військових кораблів в Росію. Незаконну діяльність організував екс-керівник одного з держпідприємств. Посадовця було затримано.

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