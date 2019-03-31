В Германии разбился самолет с крупным российским бизнесменом

В Германии недалеко от аэродрома в Гессене в коммуне Эгельсбах потерпел крушение легкий самолет, на борту которого находился владелец авиакомпании S7 Владислав Филев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкую полицию.

Сообщается, что в результате катастрофы погибли три человека. После падения самолет практически полностью сгорел.

По данным российских СМИ, на его борту находился владелец авиакомпании S7 Владислав Филев. Также уточняется, что легкомоторный самолет Epic разбился в районе Франкфурта, а на его борту находились пилот и два пассажира. По данным Bild, вместе с Филевым погибла его супруга. В то же время количество человек, которые были в самолете, устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии произошла авария истребителя МиГ-27 Военно-воздушных сил, пилот успешно катапультировался.

Отметим, на этой неделе эксперты назвали причину катастрофы Boeing в Эфиопии. В частности, они пришли к выводу, что причиной стала ошибка в работе системы автоматической корректировки положения самолета в воздухе.