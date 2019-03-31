У Німеччині розбився літак з російським бізнесменом

У Німеччині неподалік від аеродрому в Гессені у комуні Egelsbach розбився легкий літак, на борту якого перебував власник авіакомпанії S7 Владислав Фільов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьку поліцію.

Повідомляється, що в результаті катастрофи загинули три особи. Після падіння літак практично повністю згорів.

За даними російських ЗМІ, на його борту знаходився власник авіакомпанії S7 Владислав Фільов. Також уточнюється, що легкомоторний літак Epic розбився в районі Франкфурта, а на його борту перебували пілот і два пасажири. За даними Bild, разом з Фільовим загинула його дружина. У той же час кількість осіб, які були в літаку, встановлюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Індії сталася аварія винищувача Міг-27 Військово-повітряних сил, пілот успішно катапультувався.

Зазначимо, цього тижня експерти назвали причину катастрофи Boeing в Ефіопії. Зокрема, вони прийшли до висновку, що причиною стала помилка в роботі системи автоматичного коректування положення літака в повітрі.