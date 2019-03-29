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Эксперты назвали причину катастрофы Boeing в Эфиопии

Новости » Происшествия    29.03.2019 - 10:59
Эксперты назвали причину катастрофы Boeing в Эфиопии
Иллюстративное фото (flickr.com/liamallport)

Катастрофа Boeing в Эфиопии могла произойти из-за сбоя системы выравнивания самолета

Катастрофа Boeing в Эфиопии вероятнее всего произошла в результате сбоя системы, которая выравнивает положение самолета в воздухе. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что эксперты, которые исследовали черные ящики Boeing 737 MAX, пришли к выводу, что причиной катастрофы стала ошибка в работе системы автоматической корректировки положения самолета в воздухе. Речь идет о системе, которая направляет самолет слегка вниз, так как из-за конструктивных особенностей и положения двигателей Boeing 737 MAX немного задирает нос, потенциально привести к потере скорости и падению. Причем эта система корректирует угол наклона, не информируя об этом пилотов.

Также сообщается, что система выравнивает самолет на основании данных датчиков, которые показывают "угол атаки" - угол между направлением движения самолета и тем, куда направлен его нос. Сбой в работе этого датчика мог привести к тому, что система ошибочно направила самолет к земле раньше, чем пилоты смогли что-то исправить.

Официальное оглашение результатов исследования черных ящиков ожидается в ближайшие дни.

Напомним, самолет Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines разбился 10 марта спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии. Все 157 человек на борту погибли.

Ранее также сообщалось, что данные самописцев Boeing указали на сходство авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии.

 

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