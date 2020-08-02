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У Німеччині розбився легкий літак, є загиблий та постраждалий

Узедом, Неділя 02 серпня 2020 19:37
У Німеччині розбився легкий літак, є загиблий та постраждалий
Фото: літак Pilatus PC 2 (flickr.com Maximilian Hartmann)
Автор: Дмитро Левицький

Літак розбився на території аеропорту

На німецькому острові Узедом сьогодні, 2 серпня, розбився легкомоторний літак Pilatus PC 2. Аварія сталася на території аеропорту Герінгсдорф.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

За даними поліції, літак впав з висоти 40 метрів. В результаті аварії загинув пілот, ще один чоловік, який перебував в літаку, отримав серйозні травми та був госпіталізований.

Кримінальна поліція та Федеральне бюро розслідувань авіаційних подій в Брауншвейгу вже почали встановлювати причини падіння літака.

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині невеликий літак влетів у житловий будинок, в результаті чого загинули три людини; серед загиблих мешканка будинку.

Також РБК-Україна писало, що в небі над Аляскою зіткнулися одномоторні літаки DHC-2 Beaver і Piper PA-12; в результаті аварії загинули 7 людей.

Крім того, туристичний літак розбився у швейцарських Альпах; жертвами катастрофи стали громадяни двох країн.

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