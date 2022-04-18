В Германии расследуют более 140 дел о поддержке войны РФ против Украины

Это стало результатом запроса редакционной сети Германии в министерства внутренних дел и юстиции, а также в государственные управления уголовного розыска федеральных земель. Указанные дела относятся к периоду с 24 февраля - даты начала полномасштабной войны России против Украины.

Большинство из них касаются использования знака "Z", которым оккупационная армия РФ маркирует свою военную технику.

Литера "Z" сейчас стала символом российской агрессии против Украины - она используется за пределами зоны боевых действий, чтобы выражать поддержку российской агрессии против Украины.

В некоторых федеральных землях, включая Нижнюю Саксонию, Баварию и Берлин, публичное использование такого символа, например, на демонстрациях, является наказуемым правонарушением.

Основанием для этого является 140 статья немецкого Уголовного кодекса. В соответствии с этим наказуемо поведение, которое понимается как публичное одобрение агрессивных войн и способно нарушить общественный порядок. Наказание предусматривает штраф или лишение свободы до 3 лет для тех, кто "поощряет или иным образом …одобряет публично, на собрании или путем распространения письменных материалов" противоправные действия.

Так, сейчас в земле Саксония-Анхальт заведены 19 таких дел, в Гамбурге - 17 (16 об использовании знака "Z"), в Северной Рейн-Вестфалии - 37 дел (22 связаны с демонстрацией "Z"). Также отмечается, что в Баварии, хоть и не ведут такую статистику, все равно принимают меры против сторонников российской войны.