У Німеччині розслідують понад 140 справ про підтримку війни РФ проти України

Це стало результатом запиту редакційної мережі Німеччини в міністерства внутрішніх справ і юстиції, а також в державні управління карного розшуку федеральних земель. Зазначені справи відносяться до періоду з 24 лютого - дати початку повномасштабної війни Росії проти України.

Більшість з них стосуються використання знака "Z", яким окупаційна армія РФ маркує свою військову техніку.

Літера "Z" зараз стала символом російської агресії проти України - вона використовується за межами зони бойових дій, щоб висловлювати підтримку російської агресії проти України.

У деяких федеральних землях, включаючи нижню Саксонію, Баварію та Берлін, публічне використання такого символу, наприклад, на демонстраціях, є караним правопорушенням.

Підставою для цього є 140 стаття німецького Кримінального кодексу. Відповідно до цього карається поведінка, яка розуміється як публічне схвалення агресивних воєн і здатна порушити громадський порядок. Покарання передбачає штраф або позбавлення волі до 3 років для тих, хто "заохочує або іншим чином... схвалює публічно, на зборах або шляхом поширення письмових матеріалів" протиправні дії.

Так, зараз в землі Саксонія-Ангальт заведені 19 таких справ, в Гамбурзі - 17 (16 про використання знака "Z"), в Північній Рейн-Вестфалії - 37 справ (22 пов'язані з демонстрацією "Z"). Також наголошується, що в Баварії, хоч і не ведуть таку статистику, все одно вживають заходів проти прихильників російської війни.