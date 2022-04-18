У Німеччині розслідують понад 140 справ про підтримку війни РФ проти України

У Німеччині поліція і прокуратура кількох федеральних земель ініціювали понад 140 розслідувань у справах, пов'язаних з підтримкою російського вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання ZEIT.
Це стало результатом запиту редакційної мережі Німеччини в міністерства внутрішніх справ і юстиції, а також в державні управління карного розшуку федеральних земель. Зазначені справи відносяться до періоду з 24 лютого - дати початку повномасштабної війни Росії проти України.
Більшість з них стосуються використання знака "Z", яким окупаційна армія РФ маркує свою військову техніку.
Літера "Z" зараз стала символом російської агресії проти України - вона використовується за межами зони бойових дій, щоб висловлювати підтримку російської агресії проти України.
У деяких федеральних землях, включаючи нижню Саксонію, Баварію та Берлін, публічне використання такого символу, наприклад, на демонстраціях, є караним правопорушенням.
Підставою для цього є 140 стаття німецького Кримінального кодексу. Відповідно до цього карається поведінка, яка розуміється як публічне схвалення агресивних воєн і здатна порушити громадський порядок. Покарання передбачає штраф або позбавлення волі до 3 років для тих, хто "заохочує або іншим чином... схвалює публічно, на зборах або шляхом поширення письмових матеріалів" протиправні дії.
Так, зараз в землі Саксонія-Ангальт заведені 19 таких справ, в Гамбурзі - 17 (16 про використання знака "Z"), в Північній Рейн-Вестфалії - 37 справ (22 пов'язані з демонстрацією "Z"). Також наголошується, що в Баварії, хоч і не ведуть таку статистику, все одно вживають заходів проти прихильників російської війни.
Раніше повідомлялося, що перша справа в Німеччині за символ "Z" на автомобілі було порушено в місті Рінтельн в Нижній Саксонії.
Також ми писали про те, що у Казахстані поліція покарала водія, який наклеїв на свою машину символ Z.
Відзначити, в Україні на техніці російських окупантів нанесені латинські літери Z, V, O і X. Про те, як їх розшифрували України, і що вони означають насправді - в матеріалі РБК-Україна.
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