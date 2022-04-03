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В Германии полиция возбудила уголовное дело за символ Z на автомобиле

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Берлин, Воскресенье 03 апреля 2022 22:25
В Германии полиция возбудила уголовное дело за символ Z на автомобиле Фото: в Германии возбудили первое уголовное дело за использование символа Z (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция немецкого города Ринтельн в Нижней Саксонии возбудила первое в Германии уголовное дело из-за символа Z. Знак вместе с флагом РФ был размещен на автомобиле семьи российского происхождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

Как сообщили источники издания в местной полиции, нарушителей привлекут по статье 140 Уголовного кодекса Германии. Она запрещает публичную демонстрацию одобрения агрессивной войны России против Украины. Наказание предусматривает ощутимый штраф или до трех лет тюремного заключения.

Запрет на публичное использование символа Z в Нижней Саксонии был введен несколько дней назад.

Напомним, ранее в Казахстане полиция наказала водителя, который наклеил на свою машину символ Z.

Отметим, в Украине на технике российских оккупантов нанесены латинские буквы Z, V и X. О том, как их расшифровали украины, и что они означают на самом деле - в материале РБК-Украина.

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