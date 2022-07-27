В Німеччині розповіли, коли Україна зможе отримати ППО IRIS-Т
Німеччина планує передати України ППО IRIS-Т в кінці серпня або ж на початку вересня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок в інтерв'ю для "Радіо Свобода".
"Ми також доставляємо систему протиповітряної оборони IRIS-T. Ну, я сподіваюся, що в кінці літа, на початку вересня... І це на завершальній стадії виробництва, воно мало відправитися в іншу країну. Тому нам довелося домовитися з іншою країною, що вони відступлять, що ця система може піти в Україну. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо зробити це з більшою кількістю цих систем IRIS-Т", - заявила Бербок.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина все частіше заявляє про передачу Україні новітнього зенітного ракетного комплексу IRIS. Видання розкривало усі особливості ППО.
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