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В Германии рассказали, когда снимут санкции с России

Новости » Политика    08.06.2019 - 13:55
В Германии рассказали, когда снимут санкции с России
Фото: Петер Альтмаєр (из открытых источников)

Германия будет продолжать сотрудничество с РФ в сферах, которые не находятся под санкциями

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер рассказал, когда Берлин может снять санкции с Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Альтмаєра в Twitter.

По словам Альтмайера, антироссийские санкции Берлина будут сохраняться пока Россия не устранит причины их введения. Он добавил, что объяснил это российской стороне во время Петербургского международного экономического форума.

"Правительство ФРГ неоднократно объясняло, что санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока существуют причины их введения", - отметил он.

Кроме того, Альмайер заявил, что Германия не отказывается от сотрудничества с Россией в тех сферах, которые не подпадают под санкции.

Напомним, что Европейский союз продлит на полгода санкции против Российской Федерации на заседании 20 июня 2019. Будут продлены санкции, введенные из-за оккупации Россией Крыма.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз продолжит изучать возможность введения санкций против России из-за выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре. 

Напомним глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что для того, чтобы прекратить выдачу российских паспортов на Донбассе необходимо ввести масштабные санкции против России в виде системного ответа.

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