У Німеччині розповіли, коли знімуть санкції з Росії

Фото: Петер Альтмаєр (з відкритих джерел)

Німеччина буде продовжувати співпрацю з РФ в сферах, які не знаходяться під санкціями

Міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмаєр розповів, коли Берлін може зняти санкції з Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Альтмаєра в Twitter.

За словами Альтмаєра, антиросійські санкції Берліна будуть зберігатися поки Росія не усуне причини їх введення. Він додав, що пояснив це російській стороні під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

"Уряд ФРН неодноразово пояснював, що санкції будуть залишатися в силі до тих пір, поки існують причини їх введення", - зазначив він.

Крім того, Альмаєр заявив, що Німеччина не відмовляється від співпраці з Росією у тих сферах, які не підпадають під санкції.

Нагадаємо, що Європейський союз продовжить на півроку санкції проти Російської Федерації на засіданні 20 червня 2019. Будуть продовжені санкції, введені через окупацію Росією Криму.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз продовжить вивчати можливість введення санкцій проти Росії через видачу паспортів жителям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою.

Нагадаємо глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що для того, щоб припинити видачу російських паспортів на Донбасі необхідно ввести масштабні санкції проти Росії у вигляді системної відповіді.