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В Германии работает более 2000 агентов Путина, - СМИ

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц, президент РФ Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Немецкие органы безопасности сейчас официально насчитывают около 200 российских секретных агентов, которые действуют в Германии.Но общее количество шпионов Путина в этой стране, вероятно, гораздо больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Мы видим масштабы агрессивной деятельности российской разведки по всей Европе. И мы знаем лишь десять процентов того, что они делают", - предупредил бывший руководитель британской разведки Джон Сойер.

Они собирают информацию о политиках, руководителях компаний, критиках России и передачи их в Кремль.

По словам эксперта из внутренних дел СДПГ Себастьяна Фидлера, еще одной целью является дестабилизация ситуации среди немецких граждан: Путин позволит своим шпионам "делать все возможное, чтобы вбить клин в наше общество".

Напомним, граждан Германии призвали подготовиться к дальнейшему росту цен.

Ранее мы сообщали, посол Украины в Германии Андрей Мельник планирует уйти с должности и начать работать в Министерстве иностранных дел Украины.

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