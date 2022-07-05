У Німеччині працює більше 2000 агентів Путіна, - ЗМІ

Німецькі органи безпеки зараз офіційно налічують близько 200 російських секретних агентів, які діють у Німеччині.Але загальна кількість шпигунів Путіна в цій країні, ймовірно, набагато більша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

"Ми бачимо масштаби агресивної діяльності російської розвідки по всій Європі. І ми знаємо лише десять відсотків того, що вони роблять", - попередив колишній керівник британської розвідки Джон Сойер.

Вони збирають Інформація про політиків, керівників компаній, критиків Росії та передача їх до Кремля.

За словами експерта з внутрішніх справ СДПН Себастьяна Фідлера, ще однією метою є дестабілізація ситуації серед німецьких громадян: Путін дозволить своїм шпигунам "робити все можливе, щоб вбити клин у наше суспільство".