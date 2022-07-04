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Шольц предупредил немцев о длительном экономическом кризисе

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Берлин, Понедельник 04 июля 2022 18:52
Шольц предупредил немцев о длительном экономическом кризисе Фото: канцлер Германии Олаф Шальц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Экономический кризис в Германии может затянуться. Поэтому граждан призвали подготовиться к дальнейшему росту цен.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.

Сложная экономическая ситуация была вызвана последствиями пандемии коронавируса и войной в Украине. В результате из-за инфляции резко подорожали товары и возник дефицит, а также выросли цены на энергию.

На встрече с представителями профсоюзом Шольц предупредил, что кризис в стране вряд ли закончится через несколько месяцев. Канцлер назвал ситуацию "историческим вызовом" и призвал готовиться к возможному ухудшению ситуации.

Напомним, в Германии активировали режим тревоги из-за сокращения запасов и поставок газа. Жителей предупредили о том, что цены на газ могут вырасти.

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Германия Экономический кризис
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