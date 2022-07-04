Шольц предупредил немцев о длительном экономическом кризисе

Экономический кризис в Германии может затянуться. Поэтому граждан призвали подготовиться к дальнейшему росту цен.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit .

Сложная экономическая ситуация была вызвана последствиями пандемии коронавируса и войной в Украине. В результате из-за инфляции резко подорожали товары и возник дефицит, а также выросли цены на энергию.

На встрече с представителями профсоюзом Шольц предупредил, что кризис в стране вряд ли закончится через несколько месяцев. Канцлер назвал ситуацию "историческим вызовом" и призвал готовиться к возможному ухудшению ситуации.