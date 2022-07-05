ru ua
Вт, 05 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Германии работает более 2000 агентов Путина, - СМИ

Новина українською →
Украина, Вторник 05 июля 2022 20:08
В Германии работает более 2000 агентов Путина, - СМИ Фото: канцлер Германии Олаф Шольц, президент РФ Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Немецкие органы безопасности сейчас официально насчитывают около 200 российских секретных агентов, которые действуют в Германии.Но общее количество шпионов Путина в этой стране, вероятно, гораздо больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Мы видим масштабы агрессивной деятельности российской разведки по всей Европе. И мы знаем лишь десять процентов того, что они делают", - предупредил бывший руководитель британской разведки Джон Сойер.

Они собирают информацию о политиках, руководителях компаний, критиках России и передачи их в Кремль.

По словам эксперта из внутренних дел СДПГ Себастьяна Фидлера, еще одной целью является дестабилизация ситуации среди немецких граждан: Путин позволит своим шпионам "делать все возможное, чтобы вбить клин в наше общество".

Напомним, граждан Германии призвали подготовиться к дальнейшему росту цен.

Ранее мы сообщали, посол Украины в Германии Андрей Мельник планирует уйти с должности и начать работать в Министерстве иностранных дел Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Германия
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности