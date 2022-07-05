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У Німеччині працює більше 2000 агентів Путіна, - ЗМІ

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Україна, Вівторок 05 липня 2022 20:08
У Німеччині працює більше 2000 агентів Путіна, - ЗМІ Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент РФ Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Німецькі органи безпеки зараз офіційно налічують близько 200 російських секретних агентів, які діють у Німеччині.Але загальна кількість шпигунів Путіна в цій країні, ймовірно, набагато більша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Ми бачимо масштаби агресивної діяльності російської розвідки по всій Європі. І ми знаємо лише десять відсотків того, що вони роблять", - попередив колишній керівник британської розвідки Джон Сойер.

Вони збирають Інформація про політиків, керівників компаній, критиків Росії та передача їх до Кремля.

За словами експерта з внутрішніх справ СДПН Себастьяна Фідлера, ще однією метою є дестабілізація ситуації серед німецьких громадян: Путін дозволить своїм шпигунам "робити все можливе, щоб вбити клин у наше суспільство".

Нагадаємо, громадян Німеччини закликали підготуватися до подальшого зростання цін.

Раніше ми повідомляли, посол України в Німеччині Андрій Мельник планує піти з посади і почати працювати в Міністерстві закордонних справ України.

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