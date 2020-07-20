В Германии просят США не сокращать военное присутствие в стране

Премьер-министры четырех земель Германии попросили Соединенные Штаты не выводить американских военных из страны. Письма с просьбой были отправлены конгрессменам после того как президент США Дональд Трамп утвердил план сокращения военного присутствия в 9500 солдат в Германии.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, соответствующие письма были отправлены от премьер-министров Баварии, Бален-Вюртемберга, Гессена и Рейнланд-Пфальца. Они уверяют, что американские базы на их землях составляют основу присутствия США в Европе.

В Пентагоне заявили, что в случае сокращения, часть войск может быть отправлена в бывшие страны Восточного блока. Однако большинство войск отправятся туда на краткосрочной ротации.

Напомним, Пентагон и Берлин обсудили вывод американских военных из Германии

Кроме того, Трамп заявил, что часть американских военных из Германии перебросят в Польшу для сдерживания России.

Также глава министерства обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты должны работать с партнерами по НАТО с целью повышения боеспособности альянса.