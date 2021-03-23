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У Німеччині жорсткий карантин продовжили до 18 квітня

Новость на русском → Німеччина, Вівторок 23 березня 2021 06:27
У Німеччині жорсткий карантин продовжили до 18 квітня Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про продовження карантину до 18 квітня. При цьому на Великдень будуть введені більш жорсткі обмеження.

Про це повідомляє Reuters.

З 1 по 5 квітня в країні будуть закриті майже всі магазини. Релігійні служби переведуть в онлайн-режим.

"Зараз ми знаходимося в дуже серйозній ситуації", - сказала Меркель.

Таким чином влада має намір стримати третю хвилю коронавірусу.

У суботу, 3 квітня, будуть працювати тільки продуктові магазини. Крім того, більш жорсткі правила будуть застосовуватися в тих регіонах, де кількість заражених протягом трьох днів поспіль буде перевищувати 100 осіб на 100 тисяч населення

22 березня стало відомо, що влада Німеччині планувала продовжити локдаун до 18 квітня.

Раніше вже повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає за продовження локдауну на весь квітень.

До цього в Німеччині заявили про третю хвилі коронавірусу. Також третя хвиля спостерігається і в інших країнах Європейського союзу.

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