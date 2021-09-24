В Германии прекратил работу поставщик газа из-за высоких цен на рынке
Немецкая компания-поставщик газа промышленным предприятиям Deutsche Energiepool (DEP) закрылась из-за высоких цен на рынке. Контракты с клиентами разорваны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз газовой компании.
"Многие из наших клиентов получили от нас расторжение контрактов на поставку природного газа в последние несколько дней", - говорится в заявлении компании.
Там отметили, что последние несколько месяцев закупочные цены на газ и электричество на рынке выросли почти втрое, а на новые закупки - вчетверо.
"Поскольку нам приходится покупать ежедневные объемы спот, несмотря на объемы закупок на форвардном рынке, чтобы сбалансировать наши балансирующие группы, наши собственные закупочные цены примерно утроились", - уточнили в компании.
В такой ситуации, добавили в DEP, предприятие не может поддерживать поставки газа из-за экономической необоснованности. "Поэтому мы были вынуждены расторгнуть многие из заключенных нами контрактов", - отмечается в релизе.
Компания также полностью прекращает подачу природного газа по всей Германии. Для сохранения рабочих мест в DEP решили сконцентрироваться на услугах в энергетическом секторе.
В немецких СМИ отметили, что это первая компания-поставщик газа, отреагировавшая таким образом на рост цен на рынке. Число пострадавших клиентов не называется. Известно, что вместо DEP поставки клиентам будет осуществлять холдинг Eon.
Напомним, цены на газ на европейском рынке последние месяцы бьют рекорды. В середине сентября стоимость голубого топлива на хабе TTF в Нидерландах доходила до 960 долларов за тысячу кубометров, откатившись потом на 10%.