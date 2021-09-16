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Цены на газ в Европе упали на 10% после рекордного роста

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Украина, Четверг 16 сентября 2021 16:55
Цены на газ в Европе упали на 10% после рекордного роста Фото: газ подешевел на 10% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 16 сентября упала на 10% до 780 долларов за тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на бирже ICE Futures снижается после того, как накануне она поднялась до рекордных 960 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цена нефти марки Brent находится выше 75 долларов за баррель. Нефть находит поддержку в резком росте европейских цен на электроэнергию, которые резко выросли из-за таких факторов, как низкие запасы газа и более низкие, чем обычно, поставки газа с территории России.

Напомним, стоимость импортного природного газа в Украине в августе достигла 427,9 долларов за 1 тыс. кубометров. Таким образом, по сравнению с июлем цена выросла на 19,7%, по сравнению с декабрем прошлого года на 111,3%.

Базовый сценарий экономического и социального развития Украины предусматривает среднегодовую цену импортного газа в 2022 году на уровне 220 долларов за тысячу кубометров. Это значительно ниже, чем текущие цены.

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