У Німеччині припинив роботу постачальник газу через високі ціни на ринку

Німецька компанія-постачальник газу промисловим підприємствам Deutsche Energiepool (DEP) закрилася через високі ціни на ринку. Контракти з клієнтами розірвані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз газової компанії .

"Багато хто з наших клієнтів отримали від нас розірвання контрактів на постачання природного газу в останні кілька днів", - йдеться в заяві компанії.

Там зазначили, що останні кілька місяців закупівельні ціни на газ і електрику на ринку зросли майже втричі, а на нові закупівлі - вчетверо.

"Оскільки нам доводиться купувати щоденні обсяги спот, незважаючи на обсяги закупівель на форвардному ринку, щоб збалансувати наші балансуючі групи, наші власні закупівельні ціни приблизно потроїлися", - уточнили в компанії.

У такій ситуації, додали в DEP, підприємство не може підтримувати постачання газу через економічну необґрунтованість. "Тому ми були змушені розірвати багато з укладених нами контрактів", - наголошується в релізі.

Компанія також повністю припиняє подачу природного газу по всій Німеччині. Для збереження робочих місць в DEP вирішили сконцентруватися на послугах в енергетичному секторі.

У німецьких ЗМІ зазначили, що це перша компанія-постачальник газу, яка відреагувала таким чином на зростання цін на ринку. Число постраждалих клієнтів не називається. Відомо, що замість DEP постачання клієнтам буде здійснювати холдинг Eon.