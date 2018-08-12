В Германии предупредили о последствиях глобальной торговой войны

Последствия глобальной торговой войны для мировой экономики будут катастрофическими, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер

Последствия глобальной торговой войны для мировой экономики будут катастрофическими. Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, передает DW.

"Эта торговая война замедляет и подрывает экономический рост и порождает новую неопределенность", - заявил он в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

По его мнению, от торговой войны пострадают, прежде всего, потребители из-за подорожания товаров.

Альтмайер считает, что политики "не имеют права подвергать риску рабочие места сталеваров, автомобилестроителей и литейщиков алюминия".

Вместо этого необходимо добиваться в международной торговле более низких пошлин и открытых рынков, а также бороться с протекционизмом, уверен глава экономического ведомства Германии.

Кроме того, Альтмайер выступил с критикой возобновления американских санкций в отношении Ирана, которые отрицательным образом скажутся на немецком бизнесе в этой стране.

Напомним, в конце июля президент США Дональд Трамп и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер договорились о снижении торгового напряжения и взаимном постепенном снятии пошлин.