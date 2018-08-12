У Німеччині попередили про наслідки глобальної торгової війни

Наслідки глобальної торгової війни для світової економіки будуть катастрофічними, заявив міністр економіки ФРН Петер Альтмайер

Наслідки глобальної торгової війни для світової економіки будуть катастрофічними. Про це заявив міністр економіки ФРН Петер Альтмайер, передає DW.

"Ця торгова війна уповільнює і підриває економічне зростання і породжує нову невизначеність", - заявив він в інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag.

На його думку, від торговельної війни постраждають, насамперед, споживачі через подорожчання товарів.

Альтмайер вважає, що політики "не мають права піддавати ризику робочі місця сталеварів, автомобілебудівників і ливарників алюмінію".

Замість цього необхідно домагатися в міжнародній торгівлі більш низьких мит і відкритих ринків, а також боротися з протекціонізмом, упевнений глава економічного відомства Німеччини.

Крім того, Альтмайер виступив з критикою відновлення американських санкцій відносно Ірану, які негативним чином позначаться на німецькому бізнесі в цій країні.

Нагадаємо, в кінці липня президент США Дональд Трамп і голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер домовилися про зниження торгового напруги і взаємне поступове зняття мит.