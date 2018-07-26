Трамп и Юнкер договорились о снижении торгового напряжения между США и ЕС

Евросоюз возобновляет импорт сои и сжиженного газа из США

Президент США Дональд Трамп и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер договорились о снижении торгового напряжения и взаимном постепенном снятии пошлин. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

По итогам переговоров, стороны создадут спецгруппу для наработки нового торгового соглашения. В то же время европейская сторона решила возобновить импорт сои и сжиженного газа.

"Здорово вновь торговать с Европейским союзом. Это большой день для свободной и справедливой торговли. Представители Европейского союза заверили, что сразу начнут покупать соевые бобы у наших фермеров. Кроме того, они будут закупать большое количество сжиженного газа", - заявил Трамп.

На итоговой пресс-конференции Трамп отметил, что торговые отношения США и ЕС оцениваются в триллион долларов. Он также подчеркнул, что стороны договорились работать на достижение нулевых пошлин и устранение торговых барьеров.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, Евросоюз в рамках торговой войны готовился ввести пошлины на товары из США на 20 млрд долларов. В то же время в Еврокомиссии рассчитывали прийти к компромиссу на переговорах с Трампом в Вашингтоне 25 июля.