Столтенберг заявил об увеличении расходов НАТО на оборону

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Генсек НАТО объявил об увеличении расходов на 400 млрд долларов

Оборонные расходы НАТО возрастут на 400 млрд долларов к 2024 году в сравнении с показателями 2016 года. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в преддверии саммита НАТО в Лондоне, передает сайт альянса.

По его словам, "это беспрецедентный прогресс, и это делает НАТО сильнее".

Столтенберга заявил, что в 2019 году расходы на оборону европейских государств и Канады возросли в реальном выражении на 4,6%. В НАТО отметили, что рост оборонных расходов фиксируется уже пятый год подряд.

Кроме того, Столтенберг сообщил, что в этом году девять стран альянса должны выйти на показатель оборонных расходов в размере 2% ВВП.

Добавим, накануне Столтенберг подтвердил информацию о сокращении расходов США на НАТО. Позже стало известно, что Пентагон увеличит финансирование программ в Украине и Грузии.

Напомним, Столтенберг заявил, что на сегодняшний день в НАТО не видят непосредственной угрозы из Российской Федерации для стран альянса. По его словам, нет непосредственной угрозы России по отношению к какой-либо стране НАТО.