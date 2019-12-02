У Німеччині застерегли від посилення впливу РФ і Китаю на Балканах

Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауер (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

За словами міністра оборони ФРН, ця ситуація нагадує дії Росії під час зближення країн Прибалтики з ЄС

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер вказала на спроби Росії і Китаю посилити свій вплив на країни Західних Балкан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Виступаючи в столиці Косово Приштині, де солдати Бундесверу беруть участь в місії Північноатлантичного альянсу, Крамп-Карренбауер заявила:

"Ми знаємо, що на весь регіон Китай, а також Росія дивляться з особливим інтересом", - наголосила німецький міністр.

Маючи на увазі саме Росію, міністр оборони Німеччини зазначила, що на Балканах застосовуються ті ж форми впливу, які вже випробовувалися в країнах Балтії

Крамп-Карренбауер заявила що Косово - незалежна країна, яка може самостійно вирішувати своє майбутнє.

"Це відповідає нашому розумінню і наших цінностей у питанні політичного суверенітету держав", - сказала міністр.

Зазначимо, такі заяви Крамп-Карренбауер зробила за кілька днів до проведення саміту НАТО в Лондоні. Раніше глава альянсу Йенс Столтенберг заявив, що оборонні витрати НАТО зростуть на 400 млрд доларів.

Раніше Столтенберг також заявляв, що на сьогодні в НАТО не бачать безпосередньої загрози з Росії для країн альянсу. За його словами, немає безпосередньої загрози Росії щодо будь-якої країни НАТО.