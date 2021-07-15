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В Германии предостерегли от использования "Северного потока-2" против Украины

Автор: Даша Харченко

Для Германии важно, чтобы газопровод "Северный поток - 2" не использовался в качестве политического инструмента против Украины. В ФРГ называют трубопровод экономическим проектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление кандидата в канцлеры страны от Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета.

Он пояснил, что Германия в будущем будет нуждаться во всех больших объемах газа, и в связи с этим Берлину не особенно важно, будет ли он поступать по "Северному потоку" или через транзит.

"Все решено, это экономический проект, а геополитический аспект должен быть учтен. С точки зрения политики, все равно, поступает ли российский газ по земле или по морю", - сказал политик.


Накануне министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил о проведении "большой подготовки" к переговорам с США по строительству газопровода "Северный поток-2". Он считает, что у этих переговоров "хорошие перспективы".

Напомним, президент Владимир Зеленский после встречи с Меркель 12 июля заявил, что Украина и Германия имеет разные взгляды относительно строительства российского газопровода "Северный поток-2".

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Северный поток-2Германия