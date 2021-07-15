RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Німеччині застерегли від використання "Північного потоку-2" проти України

Автор: Даша Харченко

Для Німеччини важливо, щоб газопровід "Північний потік - 2" не використовувався як політичний інструмент проти України. У ФРН називають трубопровід економічним проектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кандидата в канцлери країни від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Арміна Лашета.

Він пояснив, що Німеччина в майбутньому потребуватиме все більших обсягів газу, і у зв'язку з цим Берліну не особливо важливо, чи буде він надходити по "Північному потоку" або через транзит.

"Все вирішено, це економічний проект, а геополітичний аспект повинен бути врахований. З точки зору політики, все одно, чи надходить російський газ по землі або по морю", - сказав політик.


Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас заявив про проведення "великої підготовки" до переговорів з США з будівництва газопроводу"Північний потік-2". Він вважає, що у цих переговорів "хороші перспективи".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після зустрічі з Меркель 12 липня заявив, що Україна і Німеччина має різні погляди щодо будівництва російського газопроводу"Північний потік-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2Германия