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В Германии предоставят спецслужбам доступ к сообщениям в мессенджерах

Среда 21 октября 2020 16:47
В Германии предоставят спецслужбам доступ к сообщениям в мессенджерах
Фото: телефон (pixabay.com)
Автор: Андрей Козловский

Правительство Германии согласовало законопроект, который позволит предоставлять доступ спецслужбам к сообщениям пользователей WhatsApp и других мессенджеров. Этот проект теперь должен утвердить Бундестаг.

Об этом сообщает ZDF.

Законопроект предусматривает расширение возможностей сотрудников Федерального ведомства по охране конституции, Федеральной разведывательной службы и Службы военной контрразведки. При необходимости, они смогут слушать разговоры и читать сообщения из ряда мессенджеров с зашифрованными сообщениями.

Однако, спецслужбы не смогут самовольно получать доступ к сообщениям и разговорам пользователей. Для каждого случая потребуется согласование компетентного органа. Одновременно предусматривается усиление парламентского контроля в этой сфере путем увеличения числа членов спецкомиссии Бундестага.

Напомним, ранее власти Германии обвинили мессенджер WhatsApp в передаче метаданных пользователей социальной сети Facebook, которая является материнской компанией.

Также РБК-Украина сообщало, что Европейский союз (ЕС) расследует возможную утечку персональных данных детей с Instagram, который принадлежит компании Facebook.

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