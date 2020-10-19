ЕС расследует утечку личных данных детей из Instagram

Фото: соцсети в смартфоне (pixabay/LoboStudioHamburg)

Европейский союз (ЕС) расследует возможную утечку персональных данных детей из Instagram, который принадлежит компании Facebook. Во время проверки планируют установить, есть ли у компании правовая основа для обработки данных детей и обеспечивает ли она защиту.

Об этом сообщает ВВС.

Расследование проводит Управление комиссара по защите данных Ирландии.

Если по результатам проверки будут обнаружены нарушения, то на владельца Instagram могут наложить крупный штраф. В компании утверждают, что сотрудничают с расследованием, но не согласны с подозрениями органа.

Американский специалист по обработке данных Дэвид Стир пришел к выводу, что соцсеть позволила 60 млн пользователей младше 18 лет превратить свои профили в бизнес-аккаунты.

В компании отметили, что контактную информацию в бизнес-аккаунте нельзя считать личной, так как соцсеть информирует пользователей о том, что эти данные будут общедоступными. Также в компании отметили, что недавно появилась возможность полностью отказаться от отображения контактной информации.

Напомним, в сентябре 2019 года Google договорился, что заплатит 170 миллионов долларов штрафа за сбор персональных данных детей сервисом YouTube.

Отметим, что в 2018 году вокруг Facebook разгорелся скандал из-за утечки данных. Тогда стало известно, что компания по анализу данных Cambridge Analytica незаконно получила доступ к 87 млн ​​пользователей Facebook и передавала их третьим лицам.

Подозревали, что предвыборный штаб нынешнего президента США Дональда Трампа использовал эти данные для политической рекламы.

В связи с этим голове Facebook Марку Цукербергу пришлось давать разъяснения на слушаниях в Конгрессе США. Он признал ошибки на фоне скандала об использовании личных данных. Вскоре Facebook закрыл доступ к любым услугам для компании Cambridge Analytica.

В конце июля 2019 компания Facebook была оштрафована Федеральной торговой комиссией на 5 миллиардов долларов.