У Німеччині нададуть спецслужбам доступ до повідомлень у месенджерах

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Уряд Німеччини погодив законопроект, який дозволить надавати доступ спецслужбам до повідомлень користувачів WhatsApp та інших месенджерів. Цей проект тепер має затвердити Бундестаг.

Про це повідомляє ZDF.

Законопроект передбачає розширення можливостей співробітників Федерального відомства з охорони конституції, Федеральної розвідувальної служби та Служби військової контррозвідки. За необхідності, вони зможуть слухати розмови та читати повідомлення з ряду месенджерів із зашифрованими повідомленнями.

Однак, спецслужби не зможуть самовільно отримувати доступ до повідомлень і розмов користувачів. Для кожного випадку буде потрібне погодження компетентного органу. Одночасно передбачається посилення парламентського контролю у цій сфері шляхом збільшення кількості членів спецкомісії Бундестагу.

Нагадаємо, раніше влада Німеччини звинуватила месенджер WhatsApp в передачі метаданих користувачів соціальної мережі Facebook, яка є материнською компанією.

Також РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз (ЄС) розслідує можливий витік персональних даних дітей з Instagram, який належить компанії Facebook.