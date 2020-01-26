В Германии потребовали от Евросоюза криминализировать отрицание Холокоста

Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Глава МИД заявил, что государства - члены ЕС должны криминализировать отрицание Холокоста

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что государства - члены Европейского союза должны криминализировать отрицание Холокоста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его статью для Speigel.

"Мы стремимся к тому, чтобы все государства - члены Евросоюза выполнили свои обязательства по криминализации отрицания Холокоста", - написал он, отметив, что попытки исказить факты о Холокосте наблюдаются во всем мире.

Маас считает, что страны ЕС должны консолидировать борьбу с антисемитизмом и выработать общий план действий. По его мнению, в этот план должны входить меры по уголовному преследованию нарушителей, улучшение защиты иудейских учреждений, а также просветительская работа. Во время председательства Германии в ЕС, которое должно начаться в июле, Маас пообещал активизировать борьбу с ксенофобией и кампаниями по дезинформации в интернете.

Маас напомнил, что только в Берлине за шесть месяцев зафиксировали более 400 инцидентов антисемитского характера.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине один из самых низких уровней антисемитизма в Европе.