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У Німеччині вимагають від Євросоюзу криміналізувати заперечення Голокосту

Новини » Політика     26.01.2020 - 19:50
У Німеччині вимагають від Євросоюзу криміналізувати заперечення Голокосту
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Глава МЗС заявив, що держави - члени ЄС повинні криміналізувати заперечення Голокосту

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас вважає, що держави - члени Європейського союзу повинні криміналізувати заперечення Голокосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його статтю для Speigel.

"Ми прагнемо до того, щоб всі держави - члени Євросоюзу виконали свої зобов'язання за криміналізацію заперечення Голокосту", - написав він. Мааас відзначив, що спроби спотворити факти про Голокост спостерігаються в усьому світі.

Маас вважає, що країни ЄС повинні консолідувати боротьбу з антисемітизмом і виробити загальний план дій. На його думку, цей план повинні входити заходи щодо кримінального переслідування порушників, поліпшення захисту іудейських установ, а також просвітницька робота. Під час головування Німеччини в ЄС, яке має розпочатися в липні, Маас пообіцяв активізувати боротьбу з ксенофобією і кампаніями по дезінформації в інтернеті.

Маас нагадав, що тільки в Берліні за шість місяців зафіксували понад 400 інцидентів антисемітського характеру.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні один з найнижчих рівнів антисемітизму в Європі.

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Новини України ЕвросоюзГолокостГайко Маас
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