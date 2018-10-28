В Германии полиция возбудила дела против 400 экоактивистов

Фото: демонстрации в Германии (REUTERS)

Активисты выступали против вырубки Гамбахського леса

В Германии в западной земле Северный Рейн-Вестфалия полиция возбудила дела против 400 экологических активистов, которые выступают против развития угольной энергетической отрасли и вырубки Гамбахського леса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщили в полиции, активистов из движения "Ende Gelände" обвиняют в нарушении общественного порядка.

Отмечается, что ранее 250 активистов пытались проникнуть на угольную шахту в Индене. Кроме того, на шахте в Гамбахе 18 активистов продолжают удерживать захваченный в субботу экскаватор.

В протестных акциях в субботу приняли участие в общей сложности около 6,5 тыс. человек, сообщили в "Ende Gelände". Около четырех тысяч активистов заняли колею, по которой концерн RWE отправляет уголь из шахты Гамбах в Нидерауссем, Фриммерсдорф и Нофрат.

"На пути находились около двух тысяч активистов. Через демонстрацию пришлось временно перекрыть движение по автобану А4 на участке между Дюреном и Керпеном", - рассказали в полиции.

Кроме того, активисты "Ende Gelände" планируют продолжить протесты против вырубки леса на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что в немецком городе Берггейм вышли с акцией протеста более 20 тыс. шахтеров, они требуют защиты своих рабочих мест от планов поэтапного закрытия производства электроэнергии на угле.

Отметим, в Германии вблизи угольного карьера Гамба на западе страны, в воскресенье, 23 сентября, состоялась демонстрация против вырубки деревьев в Гамбахскому лесу.