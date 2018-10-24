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В Германии 20 тыс. шахтеров вышли на протест против отказа от угля

Новости » Происшествия    24.10.2018 - 17:16
Фото: протесты в Германии (twitter.com De Telegraaf)
Фото: протесты в Германии (twitter.com De Telegraaf)

График поэтапного закрытия и реализации федеральной помощи, которая оценивается в регионе в 1,5 млрд евро, ожидается до конца года

В городе Берггейм вышли с акцией протеста более 20 тыс. шахтеров, они требуют защиты своих рабочих мест от планов поэтапного закрытия производства электроэнергии на угле. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

Демонстрацию организовали угольные профсоюзы IG BCE и Verdi. Президент IG BCE Михаэль Вассилиадис был членом комиссии по углю с лета. Он призвал к более уважительному подходу к работникам шахт.

"В Германии около 100 тысяч рабочих мест зависят от производства электроэнергии на угле", - сказал он.

Как сообщает издание, правительственная комиссия по вопросам угля собралась сегодня, 24 октября, на заседание в Берггейме, чтобы составить план закрытия производства. 

График поэтапного закрытия и реализации федеральной помощи, которая оценивается в регионе в 1,5 млрд евро, ожидается до конца года.

Энергетический гигант RWE до сих пор добывает бурый уголь на трех открытых шахтах на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. На шахтах и ​​местных электростанциях работают около 10 тысяч человек.

Поддержать протест приехали даже работники угольных районов восточной и центральной Германии.

Отметим, в Германии вблизи угольного карьера Гамба на западе страны, в воскресенье, 23 сентября, состоялась демонстрация против вырубки деревьев в Гамбахскому лесу.

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