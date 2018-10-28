У Німеччині поліція порушила справи проти 400 екоактивістів

Фото: демонстрації в Німеччині (REUTERS)

Активісти виступали проти вирубки Гамбахського лісу

У західнонімецькій землі Північний Рейн-Вестфалія поліція порушила справи проти 400 екологічних активістів, які виступають проти розвитку вугільної енергетичної галузі і вирубки Гамбахського лісу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомили у поліції, активістів з руху "Ende Gelände" звинувачують у порушенні громадського порядку.

Зазначається, що раніше 250 активістів намагалися проникнути на вугільну шахту в Індені. Окрім того, на шахті в Гамбаху 18 активістів продовжують утримувати захоплений у суботу екскаватор.

У протестних акціях у суботу взяли участь загалом близько 6,5 тис. людей, повідомили в "Ende Gelände". Близько чотирьох тисяч активістів зайняли колію, якою концерн RWE відправляє вугілля з шахти Гамбах до Нідерауссема, Фріммерсдорфа та Нофрата.

"На колії перебували близько двох тисяч активістів. Через демонстрацію довелось тимчасово перекрити рух автобаном А4 на ділянці між Дюреном та Керпеном", - розповіли в поліції.

Крім того, активісти "Ende Gelände" планують продовжити протести проти вирубки лісу наступного тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у німецькому місті Берггейм вийшли з акцією протесту понад 20 тис. шахтарів, вони потребують захисту своїх робочих місць від планів поетапного закриття виробництва електроенергії на вугіллі.

Зазначимо, у Німеччині поблизу вугільного кар'єра Гамба на заході країни, в неділю, 23 вересня, відбулася демонстрація проти вирубки дерев у Гамбахскому лісі.