В Германии полиция оцепила больницу в связи с захватом заложника, - PNP

Фото: место происшествия (pnp.de)

Вооруженный ножом пациент клиники угрожает 57-летней женщине

В Германии полиция оцепила здание окружной больницы Майнкофен в Баварии в связи с захватом заложника. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на газету Passauer Neue Presse (PNP).

Издание отмечает, что вооруженный ножом 40-летний пациент клиники забаррикадировался в помещении клиники и угрожает 57-летней женщине.

"Полиция оцепила территорию и ведет переговоры с мужчиной. Угрозы для других пациентов нет", - цитирует газета сообщение правоохранительных органов.

Однако свидетели на месте сообщают, что полицейские вывели человека из здания. По данным газеты, это мужчина, захвативший заложницу, однако официального подтверждения от полиции на данный момент нет.

Напомним, 13 января в одной из больниц на юго-западе Германии на беременную женщину напал с ножом беженец из Афганистана. Так, мужчина выхватил нож и несколько раз ударил женщину. Она получила опасные для жизни ранения, ее пришлось прооперировать. Сейчас медики оценивают состояние пациентки как стабильное, однако спасти ее ребенка не удалось.

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре 2018 года, в немецком городе Равенсбург неизвестный напал с ножом на прохожих, в результате три человека получили ранения.